يبيع أدوية كورونا.. حبس مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلي بالسيدة زينب

أمرت جهات التحقيق، بحبس مندوب مبيعات، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة صيدلي وبيع أدوية علاج كورونا بالسيدة زينب.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها لبيان أسباب ارتكاب الواقعة والتحري عن نشاط المتهم.





و ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مندوب مبيعات ينتحل صفة صيدلى ويبيع أدوية علاج كورونا بالسيدة زينب.





تلقت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن عقاقير وأدوية مُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج مصابى فيروس كورونا، مهربة جمركيًا وبدون تصريح من الجهات المختصة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مندوب مبيعات، مقيم بالدقهلية حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته 2 كرتونة بداخلهما "كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع" وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



