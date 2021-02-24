نشر أسماء وعناوين وأرقام هواتف الإسرائيليين.. لهذا السبب

وافق البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون ، يسمح للحكومة ، بمشاركة هويات أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" ، بأن الحكومات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وغيرهم في وزارة الرفاهية في إسرائيل سيكون لديهم أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين الإسرائيليين الذين لم يتم تطعيمهم حتى يتمكنوا من الاتصال بهم وتشجيعهم للحصول عليها.





وأتمت إسرائيل، تطعيم "ثلث شعبها" ، وتسمح لأولئك الذين تم تطعيمهم ، بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، وتناول الطعام في الأماكن المغلقة.





وتم تمرير القانون ، بأغلبية 30 صوتًا ، مقابل 13 صوتًا ، بعد نقاش حاد حول مخاوف الخصوصية المتعلقة بالسماح بالإفراج عن معلومات الأشخاص غير المطعمين واستخدامها.





وأصدر أولئك الذين أيدوا الإجراء في البرلمان ، بيانًا ، قالوا فيه: إن "المعلومات لا يمكن استخدامها إلا للاتصال بالمواطنين وتشجيعهم على التطعيم".





واستخدمت إسرائيل لقاح فايزر من أجل تطعيم سكانها حتى الآن ولديها واحدة من أكثر اللقاحات نجاحًا في العالم.





وإذا تم استدعاء شخص غير مُلقح بخصوص اللقاح، فيمكنه إخبار الشخص الذي اتصل به، بحذف معلوماته من القائمة.





وينص القانون أيضًا على أنه بعد الاتصال بشخص ما؛ يجب حذف معلوماته في غضون 60 يومًا سواء طلب حذفها أم لا.