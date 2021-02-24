جلسات استماع.. وكيل تشريعية النواب: لم يصلنا مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن

قال ياسر منير، أمين وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يصل حتى الآن مسودة مشروع تعديل الأحوال الشخصية إلى اللجنة. الشئونالآن





وأضاف ياسر منير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "لم يصل أي شيء خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المحتمل وصول المشروع لمجلس النواب ولم يتم تحويله إلى اللجنة".





وتابع ياسر منير "سيتم إجراء حوار مجتمعي وجلسات استماع من كافة الأطراف المعنية حول مواد قانون الأحوال الشخصية".





وأكد ياسر منير "قانون الأحوال الشخصية يمس الأسر المصرية بشكل كبير وسيتم عقد جلسات اجتماع لكل الأطراف من الأزواج والزوجات وحتى الأطفال".