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بين الناس

حديقة حيوان المنصورة تتحول لمقلب قمامة ومرتع للحيوانات الضالة

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى المنصورة التابعة محافظة الدقهلية، بسبب الإهمال الذي طال حديقة حيوان المنصورة، بعد هدمها منذ 5 سنوات، بهدف التطوير والتجديد، لتصبح ملاذ ترفيهي متكامل لأهالي المحافظة، ولكن  تحولت المنطقة الى مقلب للقمامة ومرتع للحيوانات الضالة.

ويقول السيد وائل علام فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس": أن الحديقة تحولت إلى قطعة أرض ومقلب قمامة، ومرتع إلى الكلاب الضالة والحشرات، متابعا: "أن ذلك على الرغم من إعلان المحافظة عن تطويرها منذ خمس سنوات إلا أنها لا تزال متوقفة حتى الآن.

وأضاف: أن الحديقة كانت مهملة لسنوات طويلة قبيل هدمها، وتابع ان القمامة تملأ قطعة الأرض "موضع الحديقة" بالرغم من وضع صناديق قمامة بجوارها، وذلك بالإضافة إلى أنها أصبحت جراج للسيارات أمامها، وفقدت ملامحها.

مناشدا المسئولين فى محافظة الدقهلية بسرعة إعادة حديقة الحيوانات كمتنفس طبيعي، وكما طالبوه بإعادة النظر في مخطط تطويرها بحيث يتماشي مع طبيعتها السابقة كحديقة حيوانات كبيرة وشاملة معظم الحيوانات.  

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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