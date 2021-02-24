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مستشار مفتي الجمهورية: وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:44 م
الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية
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محمود محسن
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وإن المحافظة على الوطن؛ مثل المحافظة على النفس تماما.

وأضاف عاشور، خلال لقاء له لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن" أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- استطاع أن يرسخ هذه الأركان، لتصبح الدولة وطنية.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية أن مفهوم الدولة في الإسلام، جاء من خلال الآيات القرآنية، والسنة النبوية، وعمل الصحابة في غير أوقات التوتر.

وأشار عاشور إلى أن معالم مفهوم الدولة في الإسلام، عبارة عن 3 أركان، هي "الجغرافيا؛ أي الحدود، حتى يحافظ الإنسان عليها، و"الشعب"؛ لأنه لا قيمة لوطن بدون شعب، و"النظام العام"؛ أي الدستور، والمحافظة على مقدرات الدولة.
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