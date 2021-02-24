مستشار مفتي الجمهورية: وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إ ن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وإن المحافظة على الوطن؛ مثل المحافظة على النفس تماما.





وأضاف عاشور ، خلال لقاء له لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن" أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- استطاع أن يرسخ هذه الأركان ، لتصبح الدولة وطنية.





وتابع مستشار مفتي الجمهورية أن مفهوم الدولة في الإسلام ، جاء من خلال الآيات القرآنية ، والسنة النبوية ، وعمل الصحابة في غير أوقات التوتر.



