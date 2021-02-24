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فن

مفاجأة نازلة بكره.. أمير كرارة يشوق الجمهور لأحدث أعماله.. شاهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أمير كرارة فيديو جديدا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".


وظهر امير كرارة في الفيديو من كواليس أحد أعماله، وشوق متابعيه قائلًا:"من كواليس مفاجأة نازلة بكره تفتكرو ايه#مع_بعض_تكمل".

وفي الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON،  يحل عليه ضيفا النجم محمد هنيدي يومي السبت والأحد المقبلين.

ويكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
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