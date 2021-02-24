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أخبار العالم

أوقف حكم الإعدام.. المشيشي يثني على دور الرئيس التونسي في هذه القضية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:25 م
المشيشي
المشيشي
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محمود نوفل
ثمن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الجهود التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحق أحد المواطنين المحبوسين في قطر، والمحكوم عليه بالإعدام. 

جاء ذلك، في اتصال هاتفي جمع بين المشيشي وسعيد ، مساء اليوم الاربعاء ، إثر استجابة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعوة رئيس الجمهورية بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله، مع النظر في عقوبة بديلة.  

وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة المجهودات المتواصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لحماية مصالح التونسيين، داخل وخارج أرض الوطن، ودفاعه المبدئي على الحق المقدس في الحياة. 

وكشفت مؤسسة الرئاسة التونسية، اليوم، استجابة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي. 

وبينت الرئاسة التونسية في بيان صادر عنها منذ قليل أنه تم تأجيل المحاكمة إلى الأول من مايو القادن، لافتة الي انه سيتم النظر خلال هذه الأثناء في عقوبة بديلة. 
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