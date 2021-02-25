مواطنان يتبرعان بأراض دعما لمبادرة تطوير القرى والريف.. فيديو

قال يوسف ناجي إسكندر، متبرع بأرض في مركز ساحل سليم، لمشروع تطوير القرى، إ نه يعمل بتجارة وصيانة الكمبيوتر، ولديه أرض زراعية، مؤكدا أنه تبرع بأرض زراعية مساحتها 225 مترا لإقامة صرف صحي للقرية.





وأضاف ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية تن أن ما دفعه للتبرع هو التطوير الذي يحدث في مشروع الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".





فيما قال أحمد علام، متبرع بقطعة أرض لمشروع تطوير القرى، أنه هذا التبرع من أجل دعم مشروعات الدولة المصرية التي يقوم بها الرئيس السيسي، ومشروع تطوير قرى الريف المصري.



