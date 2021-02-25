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مرأة

بملابس كاجوال .. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:20 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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هاجر هانئ
شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت أسما شريف منير في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح و نسقت معه بلوفر صوف باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وأنتعلت أسما شريف منير حذاء أنيق باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بـ أيس كاب باللون الالرمادي الغامق، و أتسمت إطلالتها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق و خسارة وزنها الزائد.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي أرتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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