بملابس كاجوال .. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة









تألقت أسما شريف منير في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح و نسقت معه بلوفر صوف باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وأنتعلت أسما شريف منير حذاء أنيق باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بـ أيس كاب باللون الالرمادي الغامق، و أتسمت إطلالتها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق و خسارة وزنها الزائد.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي أرتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



