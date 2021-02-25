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الديهي: هناك ضرورة لصدور قانون جديد للأحوال الشخصية.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:19 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعالج قضية خطيرة مثل زواج القاصرات مؤكدا أن  نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أن  أن هناك حالة طلاق كل دقيقتين في مصر، ومعدلات الطلاق وصلت لـ 225 ألف حالة خلال العام الماضي.  

وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم" أن مجلس النواب يبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن القانون يفترض أن يتم مناقشته اجتماعيًا ودينيًا وعلى كافة المستويات لكونه يمس أحوال المواطنين في بيوتهم.

وأشار الديهي إلى أن هناك ضرورة لصدور قانون جديد للأحوال الشخصية لمراعاة المستجدات، والطوارئ التي طرأت علينا بهدف تنظيم حياة الناس بشكل يحقق راحتهم.
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