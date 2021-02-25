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رياضة

الصباحي يدير لقاء الاتحاد السكندري أمام دجلة وجهاد جريشة للفيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 ص
الحكم محمد الصباحي
الحكم محمد الصباحي
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حسام الحارتي


أعلنت لجنة الحكام عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة، المقرر إقامتها اليوم في الخامسة مساءً المؤجلة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز والتي يستضيفها استاد الإسكندرية.



ويدير اللقاء الحكم محمد الصباحي ويعاونه كلًا من خالد رمضان،احمد زيدان، سيد عبيد، وجهاد جريشة ومصطفي شهدي حكامًا للفيديو.



ويدخل الاتحاد السكندري المباراة برصيد 15 نقطة في المركز الحادي عشر،بعد خسارته امام اسوان في المباراة السابقة،بينما يدخل دجلة اللقاء في المركز ال18 برصيد 7 نقاط بعد خسارته من مصر المقاصة.



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مرانه الأخيره استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا ضمن منافسات الجوة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .








وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق علي عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لتصحيح المسار  والتخلص من الأخطاء الدفاعية والتركيز على الجوانب التكتكية .




وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بتحقيق الفوز على وادي دجلة ومصالحة الجماهير ورئيس النادي بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب تراجع أداء الفريق .




وأعلن حسام حسن المدير الفني للأتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره وادي دجلة يوم الخميس علي استاد الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ13 من منافسات الدوري الممتاز.




ويغيب عن الفريق الخماسي




خالد قمر،محمود رزق،صبري رحيل،عماد السيد،عطوة.








وجاءت القائمة كالتالي :-




محمد صبحي،صبحي سليمان،عمرو خليل،السيد سالم،داميون لوي,مانجا،مروان النجار،مروان عطية،كريم يحيي،هشام صلاح،حسام عاشور،الصباحي،عبدالغني محمد،احمد حجي،عبدالسميع،احمد راشد،عمار حمدي،كريم الديب،خالد الغندور،فوزي الحناوي،رزاق سيسه،روماريو،اوكوي.ش

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