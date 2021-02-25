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لكل المحافظات.. رئيس الطب الوقائي يكشف تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:48 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تفاصيل حملة الوزارة الأخيرة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقال "عيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، إنه حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تجوب كل محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، متابعا أنها خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك موانع للتطعيم وفي مقدمتها الأطفال أصحاب أمراض نقص المناعة الأولية والأطفال الذي يعالجون بالكيماوي والسرطان وأصحاب درجة الحرارة.

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