بإطلالة على الموضة.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث جلسة تصوير





سيرين عبد النور، الأنظار في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوزة شيفون أنيقة و جذابة أتسمت بالتطريزات الخلابة و نسقت معهما بليزر مميز باللون البيج الفاتح. خطفتالأنظار في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوزة شيفون أنيقة و جذابة أتسمت بالتطريزات الخلابة و نسقت معهما بليزر مميز باللون البيج الفاتح.





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وأنتعلت سيرين عبد النور حذاء مسطح باللون البني، فيما أرتدت حقيبة يد باللون البيج الفاتح، وظهرت بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المموج المنسدله على كنفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.





شاركت الفنانة اللبنانيةمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.