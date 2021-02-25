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سيارات

كيف تقوم بتغيير الإستبن بطريقة صحيحة؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:09 ص
الرافعة
الرافعة
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أماني نوار
الكثير من سائقي السيارات، يواجهون مشاكل في تغيير الإطارات ،لأنه يحتاج إلى رفع السيارة عن الأرض ، وذلك عبر استخدام الرافعة ن وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح في كيفية استخدام الرافعة عند تغيير الكاوتش .

1-ضرورة الالتزام والحذر ، عند نزول السائق أسفل السيارة.

2-يجب التوقف في مكان آمن من أجل الركن الجيد ، ويجب استخدام الرافعة جيدا للتأكد من صلابة الأرضية من أجل دعم الثبات .

3-ضرورة غلق محرك السيارة ، وشد فرامل اليد استخدام الرافعة جيدا.

4-يجب تحديد المكان الذي سيتم فيه استخدام الرافعة أسفل السيارة ، حيث أن كل واحدة مكان مخصص أسفلها.

5- يجب توصيل مقبض الرفع بالرافعة بطريقة صحيحة ، كما أنها تختلف بحسب نوع وطراز الرافعة.
 
6-بعدها يمكنك البدء في رفع السيارة إلى الأعلى ، وذكل عبر إدارة مقبض الرفع عن طريق الاتجاه المعاكس مع عقارب الساعة ، وبذلك يتم رفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لإجراء الصيانة.

 7-يجب إنزال السيارة عن طريقة لف مقبض الرفع مع اتجاه عقارب الساعة ، وذلك ببطء حتى تصل الإطارات.


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