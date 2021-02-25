كيف تقوم بتغيير الإستبن بطريقة صحيحة؟

الكثير من سائقي السيارات، يواجهون مشاكل في تغيير الإطارات ،لأنه يحتاج إلى رفع السيارة عن الأرض ، وذلك عبر استخدام الرافعة ن وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح في كيفية استخدام الرافعة عند تغيير الكاوتش .
1-ضرورة الالتزام والحذر ، عند نزول السائق أسفل السيارة.
2-يجب التوقف في مكان آمن من أجل الركن الجيد ، ويجب استخدام الرافعة جيدا للتأكد من صلابة الأرضية من أجل دعم الثبات .
3-ضرورة غلق محرك السيارة ، وشد فرامل اليد استخدام الرافعة جيدا.
4-يجب تحديد المكان الذي سيتم فيه استخدام الرافعة أسفل السيارة ، حيث أن كل واحدة مكان مخصص أسفلها.
5- يجب توصيل مقبض الرفع بالرافعة بطريقة صحيحة ، كما أنها تختلف بحسب نوع وطراز الرافعة.
6-بعدها يمكنك البدء في رفع السيارة إلى الأعلى ، وذكل عبر إدارة مقبض الرفع عن طريق الاتجاه المعاكس مع عقارب الساعة ، وبذلك يتم رفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لإجراء الصيانة.
7-يجب إنزال السيارة عن طريقة لف مقبض الرفع مع اتجاه عقارب الساعة ، وذلك ببطء حتى تصل الإطارات.
1-ضرورة الالتزام والحذر ، عند نزول السائق أسفل السيارة.
2-يجب التوقف في مكان آمن من أجل الركن الجيد ، ويجب استخدام الرافعة جيدا للتأكد من صلابة الأرضية من أجل دعم الثبات .
3-ضرورة غلق محرك السيارة ، وشد فرامل اليد استخدام الرافعة جيدا.
4-يجب تحديد المكان الذي سيتم فيه استخدام الرافعة أسفل السيارة ، حيث أن كل واحدة مكان مخصص أسفلها.
5- يجب توصيل مقبض الرفع بالرافعة بطريقة صحيحة ، كما أنها تختلف بحسب نوع وطراز الرافعة.
6-بعدها يمكنك البدء في رفع السيارة إلى الأعلى ، وذكل عبر إدارة مقبض الرفع عن طريق الاتجاه المعاكس مع عقارب الساعة ، وبذلك يتم رفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لإجراء الصيانة.
7-يجب إنزال السيارة عن طريقة لف مقبض الرفع مع اتجاه عقارب الساعة ، وذلك ببطء حتى تصل الإطارات.