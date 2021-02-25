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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 25 فبراير فإن ذلك يعني أن لديك بصيرة وقوة ملاحظة وقدرة على التحليل صائبة.. أنت أيضا حساس وتميل للعصبية والغموض وعدم إظهار مشاعرك.

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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تدير أمورك بحذر ومع ذلك تهتم بتوسيع دائرة معارفك.


وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 25 فبراير،قائلة:"عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.".

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