شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 25 فبراير فإن ذلك يعني أن لديك بصيرة وقوة ملاحظة وقدرة على التحليل صائبة.. أنت أيضا حساس وتميل للعصبية والغموض وعدم إظهار مشاعرك.





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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تدير أمورك بحذر ومع ذلك تهتم بتوسيع دائرة معارفك.







