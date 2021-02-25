برسالة مؤثرة.. هايدي موسى تحث جمهورها على الأمل والتفاؤل

نشرت المطربة هايدي موسى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتظهر هايدي في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة ولافتة تبرز جمالها، وحرصت هايدي موسى على إرسال رسالة مؤثرة لجمهورها من خلال الصورة.





وعلقت قائلة: "ابتدي يومك بابتسامة حلوة كلما بنمر بأوقات صعبة ومراحل في حياتنا قاسية بس الحلو إننا نحاول دايمًا نظهر الجانب الحلو الي غيرك ياخد منه طاقته الإيجابيه".





وأضافت: "ودا مش معناه انك مبتحسش بس التفاؤل بيجيب الطاقه الحلوه و الطاقه دي وراها الخير كله".









وخطفت هايدي موسى، الأنظار بمجموعة متنوعة من الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة، حيث تعتمد على الملابس العصرية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.





وتحرص دائما هايدي موسي على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، مما يكشف عن ذوقها الراقي والأنيق في اختيار الملابس.





وتقوم هايدي موسي بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات العصرية التي تمحها إطلالة متكاملة و تزيد من جاذبيتها، كما تعتمد على صيحات المكياج الهادئ و تسريحات الشعر البسيطة.