فيديوجراف.. ارميها ماتستعملهاش.. أقصى صلاحية لأبرز الأدوات المنزلية

اعتاد البعض على استخدام بعض الادوات المنزلية بصفة دائما دون اكتراث لما قد يرتبه ذلك من اضرار على الصحة علاوة على ان كفاءة تلك الادوات لم تظل كما لو كانت جديدة.





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يعتبر البعض أن هناك بعض الادوات المعمرة والتي لا يجب استبدالها الا في حالة ان تحطم او تتوقف تماما عن العمل ولكن الخبراء اكدوا ان هناك عدد من الادوات المنزلية التي يجب استبدالها كل فترة ليست بطويلة حتى تعطي نفس الكفاءة كما لو كانت جديدة .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول صلاحية بعض الادوات المنزلية والتي يجب ان نتوقف عن استعمالها من خلال الفيديوجراف التالي.