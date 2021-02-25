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رياضة

هشام نصر: لا توجد لوائح لكسر الفقاعة الطبية .. وقرار إيقافي مفاجئ ولا خلاف مع حسن مصطفى

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:19 ص
هشام نصر
هشام نصر
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محمد رشاد
أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الموقوف، أن استكمال الدوري كان قرار الدولة، وليس قرار الاتحاد المصري للعبة، مشيرا إلى أنه لا توج لوائح لكسر الفقاعة الطبية.

وأضاف هشام في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": لا توجد لوائح محددة في كسر الفقاعة الطبية، كما أن البطولة تنتهي بلوائحها وعقوبتها، بالإضافة إلى أن نتيجة تحاليلي جاءت سلبية بعد خروجي من الفقاعة.

وأكمل: "كنت أقوم بإجراء مسحة طبية كل 48 ساعة خلال فترة المونديال".

وأوضح هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد أنه مندهش تمامًا من قرار إيقافه لمدة عام لخرقه الفقاعة الطبية، موضحا أنه لا يوجد خلاف بينه وبين حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأردف نصر  هل يكون جزاء نجاح كأس العالم لكرة اليد بالخروج بدون أي إصابات كورونا هو إيقافي لمدة عامًا ؟

واختتم نصر: "لم يكن هناك خلاف اطلاقًا مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فكنا بمقصورة واحدة حتى اليوم الأخير وأنا صاحب فكرة اطلاق إسمه بصالة 6 أكتوبر".
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