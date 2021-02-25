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فن

يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروت تقترب من 3 ملايين مشاهدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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آيه عاطف
حققت أغنية "يا مستعجل فراقي" للفنان محمد ثروت، نجاح كبير حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 3 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وقال الفنان محمد ثروت، إن أغنية "يا مستعجل على فراقي" من ضمن مجموعة أغاني سيتم تقديمها الفترة القادمة، ومن حمسه ودعمه بشكل أكبر هو ابنه "أحمد ثروت"، وبالفعل تم العمل على الكلمات والألحان، وقد لحن الأغنية الملحن الكبير محمد رحيم، وكلمات الشاعر تامر حسين.

وتابع الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه حدث تفاعل غريب بينه وبين كلمات الاغنية، معقبا: "انا غنيتها من اول مرة قريتها، وفعلا هما قعدتين مع المؤلف والملحن وفي القاعدة الثالثة سجلنا الاغنية بالشكل اللي هي خرجت بيه، الأغنية خدت قلبي"، لافتا الى أنه تعامل مع الفنان محمد رحيم أكثر من مرة، ولكن كلها كانت أغاني وطنية وما شابه ذلك، وكانت أول مرة أن يتعاونوا في هذا النوع من الأغاني العاطفية أو الدرامية.

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