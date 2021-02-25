بايدن يمدد حالة طوارئ كورونا في الولايات المتحدة

مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فترة سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا، والذي أعلنه لأول مرة سلفه، دونالد ترامب.





وذكر بايدن، في رسالة وجهها للكونجرس أمس الأربعاء، أنه قرر تمديد نظام حالة الطوارئ ليستمر بعد 1 مارس 2021، مشددا على أن هذا الإجراء "ضروري".





وأوضح الرئيس الأمريكي أن الجائحة "لا تزال تشكل خطرا ملموسا للصحة العامة والأمن في الدولة"، مشددا على أن "المرض أودى بحياة أكثر من 500 ألف شخص" في الولايات المتحدة.





وأشار بايدن إلى أنه "من بالغ الأهمية مواصلة مكافحة كوفيد-19 والتعامل معه باستخدام كافة القدرات والإمكانيات للحكومة الفدرالية".





وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ28.313 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 504 آلاف متوف.



