كاد أن يموت.. "طهطا العام" يستقبل طفلا مصابا بانتفاخ البطن وصعوبة شديدة في التنفس

استقبلت مستشفى طهطا العام طفلًا مُصابًا بانتفاخ بالبطن وصعوبة شديدة في التنفس، إثر سقوطه في مسقى مائي اثناء لهوه في أرض والده الزراعية بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (لؤي سيد - عامين)، مُصاب بانتفاخ بالبطن وصعوبة شديدة في التنفس، إدعاء سقوط بمسقى مائي.





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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده (سيد. ع - ٣٢ عامًا - مزارع)، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور بأرضه الزراعية بجانب مسقى مائي انزلقت قدماه وسقط بها ما أدى إلى إصابته المنوه عنها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.





تم تحويل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



