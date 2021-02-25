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حوادث

تموين سوهاج يضبط مديرا مسئول مخبز بلدي لاستيلائه على 537 بطاقة تموينية

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:39 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط مسؤول مخبز بلدي لاستيلاءه على بطاقات تموينية بغير حق بقصد الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، بمركز جهينة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (محمد ع ش - 55 عامًا، مسؤول مخبز بلدي - ويقيم دائرة مركز جهينة)؛ لتجميعه كمية من البطاقات التموينية دون وجه حق بقصد إختلاس المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعه، وتم ضبط 537 بطاقة تموينية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان قد أصيب طفل بحروق في الوجه والزراعين من الدرجة الثانية، إثر امتداد النيران إلى ملابسه، أثناء إشعاله نيران التدفئة بمنزله بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يُفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أحمد عرفان، 10 سنوات، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، مصاب بحروق بالوجه والزراعين من الدرجة الثانية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "عرفان. خ. ن"، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وقرر إصابة نجله المذكور بإشعال النيران ببعض الأخشاب للتدفئة امتدت لملابسه ما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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