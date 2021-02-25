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حوادث

صحتنا في إيد أمينة .. ضبط مدير مسئول مركز حضانات لحيازته أدوية منتهية الصلاحية للغش والتدليس في سوهاج

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:35 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط مدير مسؤول مركز حضانات؛ لحيازته وعرضه أدوية منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس، بمركز أخميم شرقي الإقليم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط(السيد ا س ح - 42 عامًا - مدير مسؤول مركز حضانات - ويقيم دائرة مركز أخميم)؛ لحيازته وعرضه أدوية منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 62 عبوة محلول جلكوز مُنتهية الصلاحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان قد أُصيب 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربية ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:"احمد حارس، ويقيم قرية الكشح، وجومانا عصام، وتُقيم بذات القرية، وأيه رفعت، وتقيم أولاد يحيى قبلي، ومعتصم رفعت، ويقيم بذات الناحية، وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا، وعمر ناجح، ويقيم بذات المحافظة، وتفاحة ابوبكر، وتُقيم بذات الناحية، وياسر فوزي، ويقيم بذات الناحية"، مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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