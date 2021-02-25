مصر تسجل 644 إصابة جديدة بكورونا.. و52 حالة وفاة.. والأمير محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تؤيد السودان في أزمة سد النهضة

الحكومة الأردنية تعيد فرض حظر التجول الجزئي بعد ارتفاع إصابات كورونا

اتفاقية سعودية مع برنامج الأغذية العالمي لمساعدة اليمن

البحرين تجدد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية مع قطر

الخارجية الأمريكية: صبر واشنطن على إيران له حدود





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتصدر الشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 52 حالة وفاة و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت ترحيبها لمقترحات السودان بشأن ملف سد النهضة خلال زيارة ألفونس نتومبا، منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونغو للاتحاد الإفريقي إلى القاهرة.





وأشارت إلى تأكيد الجانب المصري خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونجولية في هذا الصدد، موضحو تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونجو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الديوان الملكي السعودي أعلن أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.





وأفادت "الجريدة" بأن الحكومة الأردنية إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من بعد غد، وذلك إثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، حيث قالت إنه سيتم " "حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع".





وأوضحت أنه يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة.





وقالت "الوطن" إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية، يستفيد منها 2,333,333 فردًا بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي لمنع حدوث مجاعة وسوء التغذية.





وأفادت "القبس" بأن وزارة الخارجية البحرينية، وجهت خطابا إلى وزارة الخارجية بدولة قطر، لـ"تجديد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا"، مؤكدةً ، أن وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير وحيد سيار، زار العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، لتسليم خطاب من وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".



