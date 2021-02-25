كيف تتمكن من اجتياز اختبار القيادة؟

وعلى الرغم أن اختبار القيادة قد تبدو مخيفة ولكن عند الكثير إلا أن هناك عدة طرق كثير للأستعداد قبل وصول موعد الاختبار الخاص بك







- ضرورة إكمال العدد المطلوب من ساعات القيادة .





- يجب التأكد أنك قمت بقيادة الحد الأدنى من عدد ساعات التدريب .





الحصول على رخصة القيادة، هو أمر هام للجميع خاصة، ولكن قبل أن تتمكن من قيادة السيارة في اختبار القيادة يجب اجتياز القيادة.وعلى الرغم أن عملية الاختبار قد تبدو صعبة عند الكثيرين ، ولكن هناك عدة طرق للاستعداد ، وذلك قبل الوصول إلى موعد الاختبار الخاص بك ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد".- ضرورة تضمين قدر كبير من القيادة الليلية لكسر حاجز الخوف لأنها تحتاج إلى تدريب متواصل ، والتركيز حتى تستطيع كسر حاجز الخوف .- يجب أن تتحدث إلى المدرب الخاص عن أي أسئلة أو مخاوف بشأن القيادة.- حاول أن لاتقلق بشأن طرح الكثير من الأسئلة ، فهم في الغالب مدربون .- يجب الحرص على الحصول على معلومات جيدة عن السيارات ، مع كيفية قيادتهم وأهم الأجزاء في سيارتك مثل دورة المياه ، ودورة الكهرباء ، وغيرها مثل الدوران، والفرملة.