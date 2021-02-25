ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية بـ كورونا .. موديرنا: لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا من الفيروس جاهز للتجارب السريرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:32 ص
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.

الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 52 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان الأربعاء، عن خروج  389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة حتى اليوم.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية الأربعاء، أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة من أجل إجراء تجارب عليها.

تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول البرازيلي خبرا صادما منذ ساعات قليلة بوفاة والده غرقا والذي اختفى بشكل مفاجئ بعد الخروج من منزله لمدينة لفراس دو سول والتى تبعد عن مدينته بحوالي 320 كم .



صرح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، أن هدف الفريق والجهاز الفني هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح الأهلي.

نشرت الفنانة صفاء مغربي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب قرار ترحيلها من كندا. 

عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن، محاولة بعثة يابانية بناء هرم جديد في الجيزة.

علق الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق إنه لم يكن على خلاف مع أمير مرتضى منصور، إطلاقًا، مشيرًا إلى وجود أزمة واحدة مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مران محسن مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الجاري .

تحتفل اليوم الفنانة هناء ثروت، بعيد ميلادها الـ 67 والتى تظهرت فى ادورا ثانوية ولكن برغم من ذلك استطعت ان تحقق نجاحا كبيرا فى السينما. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

موديرنا تحسم الجدل حول فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا

خبراء: لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. تفاصيل

في هيئة عمال نظافة.. زوجان ثريان يدبران خدعة للحصول على جرعة لقاح كورونا

أكسفورد تعلن عن موعد إطلاق اللقاح المقاوم لسلالة كورونا المتحورة

كندا تتوقع الحصول على 400 ألف جرعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

دعاء للأم مستجاب.. أدعية كثيرة ردّدها في كل وقت

أشرف بن شرقي يطلب الرحيل نهاية الموسم

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

الجيش الصيني: نرفض عبور سفينة للبحرية الأمريكية مضيق تايوان

دعاء المرض .. أذكار وأدعية للشفاء رددها عند الحاجة

في ذكرى ميلادها .. قصة إشهار نجمة إبراهيم لإسلامها وعدد زيجاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تتألق بسيارة عائلية فريدة .. أقوى مواصفات تاراكو 2021 الجديدة .. صور

عامل دليفري يصاب بنوبة غضب هستيرية بسبب «البقشيش» .. شاهد ما حدث

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق