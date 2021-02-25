حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية بـ كورونا .. موديرنا: لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا من الفيروس جاهز للتجارب السريرية

الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 52 حالة وفاة
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان الأربعاء، عن خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة حتى اليوم.
أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية الأربعاء، أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة من أجل إجراء تجارب عليها.
تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول البرازيلي خبرا صادما منذ ساعات قليلة بوفاة والده غرقا والذي اختفى بشكل مفاجئ بعد الخروج من منزله لمدينة لفراس دو سول والتى تبعد عن مدينته بحوالي 320 كم .
صرح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، أن هدف الفريق والجهاز الفني هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح الأهلي.
نشرت الفنانة صفاء مغربي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب قرار ترحيلها من كندا.
عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن، محاولة بعثة يابانية بناء هرم جديد في الجيزة.
علق الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.
قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق إنه لم يكن على خلاف مع أمير مرتضى منصور، إطلاقًا، مشيرًا إلى وجود أزمة واحدة مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور.
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مران محسن مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الجاري .
تحتفل اليوم الفنانة هناء ثروت، بعيد ميلادها الـ 67 والتى تظهرت فى ادورا ثانوية ولكن برغم من ذلك استطعت ان تحقق نجاحا كبيرا فى السينما.