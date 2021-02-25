حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية بـ كورونا .. موديرنا: لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا من الفيروس جاهز للتجارب السريرية

صرح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، أن هدف الفريق والجهاز الفني هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح الأهلي.





نشرت الفنانة صفاء مغربي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب قرار ترحيلها من كندا.





عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن، محاولة بعثة يابانية بناء هرم جديد في الجيزة.



