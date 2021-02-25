استعداد تام لجامعة العريش لاستقبال الطلاب في المدرجات والمدن الجامعية

قال الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا، كما تم تجهيز البوابات لتنظيم دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتعقيم ورش المبانى والمدرجات والمكاتب والمعامل ومباني المدن الجامعية الخاصة بالبنين والبنات ، واستراحات أعضاء هيئة التدريس، وكافة المنشآت داخل الحرم الجامعى والمباني المتواجدة خارج الحرم .





وقد بدأت المدن الجامعية بجامعة العريش ، فى استقبال الطلاب استعدادا للامتحانات، وذلك بعد القيام بتطهيرها وتعقيمها للوقاية من الاصابه بفيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى بين طلاب الجامعه .



وقال الدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس جامعة العريش، أنه تم تطهير المدن الجامعية للطلبة والطالبات والواقعة فى داخل الحرم الجامعى بضاحية السلام بالعريش، بما فيها من حجرات سكنية ومكاتب إدارية ودورات مياه ومطاعم ومطابخ وغيرها، الى جانب تطهير وتعقيم خزانات المياه.

وأضاف رئيس الجامعة أنه يتم استقبال طلبة وطالبات الجامعة للتسكين فى المدينة الجامعية بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية من الجهات المعنية ، يوجد 6 مبانى للمدن الجامعية فى الحرم الجامعى، من بينها 4 مبان للذكور ومبنى للبنات .





ومن جهة أخرى .. أكد رئيس الجامعة على استعداد مختلف كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول .. مشيرا الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد ، واعلان الجداول وتشكيل الكنترولات الخاصة بكل فرقة دراسية واستكمال استلام أسئلة الامتحانات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة ، وذلك طبقأ لقرار المجلس الأعلى للجامعات للخروج بالعملية الامتحانية على أكمل و جه.





واكد رئيس الجامعة ، على ضرورة التنسيق بين وكلاء شؤون التعليم والطلاب والبيئة وخدمة المجتمع بالكليات لتفادى حدوث أية عوائق من شأنها تعطيل وعرقلة الامتحانات، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من إعلان الجداول الامتحانية وتشكيل الكنترولا

.

وقال انه تم نشر جداول الامتحانات لكل كلية ، للطلاب على موقع الإدارة، وتحديد مواعيد الامتحانات الشفوية والتحريرية والعملية لكل كلية حسب ظروفها، علاوةً على امتحانات التخلفات لكل فرقة دراسية بمختلف كليات الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة ، على ضرورة التزام كل طالب بارتداء الكمامة والحضور قبل الموعد بما لا يقل عن ربع ساعة، والتوقيع بالحضور والانصراف بكل مادة، وعدم السماح بالخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للمادة والانصراف فور الخروج من اللجنة، وعدم التواجد أمام اللجان أو داخل الجامعة بعد الخروج من لجان الامتحانات.



أكد الدكتور سعيد لافي، انه تم إعداد وتجهيز جميع كليات الجامعة لمنظومة التعليم الجديدة ، وفق نظام" التعليم الهجين" طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى ظل استمرار جائحة كورونا .. وذلك بتوفير البنية التحتية التكنولوجية كأساس لتطبيق هذا النظام الجديد.

مشيرا الي أنه قد تم بالفعل اعداد وتأهيل الطواقم الفنية اللازمة للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة تمشيا مع المنظومة الجديدة للتعليم فى ظل هذا النظام

اقرأ ايضا:

زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء







