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رياضة

مهند عسيري يكشف أسباب غيابه عن مباريات أهلي جدة السعودي

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:45 ص
مهند عسيري
مهند عسيري
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محمد رشاد
كشف مهند عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، أسباب غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.


ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.


وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية"، قال مهند عسيري إنه تم إبلاغه بأن قرار إبعاده عن المباريات هو قرار من المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.


ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشباب المتصدر، بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.


وأضاف: "إدارة النادي لم تتحدث معي بخصوص تجديد عقدي، لدي عدة عروض من اندية في دوري المحترفين ونهاية الموسم سأنظر لها وأختار العرض الأنسب لي".
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