ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس 25 فبراير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB".

البنك المركزي
15.6126جنيه للشراء، وسعر 15.7408 جنيه.

اقرأ أيضا:

‏البنك الأهلي المصري
15.61 جنيه للشراء، وسعر 15.71 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.61 جنيه للشراء، مقابل 15.71 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول
15.63جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.


بنك  CIB
15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 19-1-2021

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-1-2021

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر صرف اليورو في البنوك اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 23-2-2021

ترشيحاتنا

الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

بالصور والمواصفات.. انطلاق سيارة سيات أتيكا المحسنة الجديدة

اليابان تحذر من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

تخفيض كبير.. احصل على سامسونج Galaxy Note 10+ بسعر استثنائي

مهند عسيري يكشف أسباب غيابه عن مباريات أهلي جدة السعودي

في عيد ميلادها .. عدد زيجات فردوس عبد الحميد وعمرها الحقيقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الليمون للطعام؟

الزجاج يتحول إلى واقع افتراضي .. هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بمواصفات خيالية لأول مرة في العالم.. صور

مشهد نادر.. لحظة العثور على ثعبان أزرق اللون.. فيديو وصور