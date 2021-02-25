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رياضة

بدء طرح تذاكر بطولة قطر المفتوحة للسيدات

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:32 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات لعام 2021 للتنس، طرح تذاكر البطولة للبيع عبر شبكة الإنترنت.

وستقام النسخة الـ 19 من بطولة قطر توتال المفتوحة في الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبات المصنفات على العالم.

وستكون التذاكر محدودة تماشيًا مع تدابير الصحة والسلامة المعمول بها، لضمان سلامة جميع المشاركين والجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سعد المهندي مدير البطولة في تصريحات صحفية "يسعدنا أن نبدأ في بيع تذاكر نسخة هذا العام من بطولة قطر توتال المفتوحة، نحن على ثقة بأن البطولة ستكون مثيرة كما كانت دائمًا، وذلك في ظل مشاركة أفضل نجمات التنس في العالم".

ويشارك في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألفا و530 دولارًا، 32 لاعبة، في فئة الفردي و16 فريقًا في الزوجي.

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