ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 -2 -2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

اِقرأ أيضًا:

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، إضافةً إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الإثنين 4-1-2021

الطماطم بـ 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

الليمون البلدي يسجل 14جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 11-1-2021

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 -1- 2021

ترشيحاتنا

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

استشارى تغذية: الخبز والمكرونة يصيبان بالتهاب المفاصل وأمراض الباطنة.. فيديو

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

سرطان نادر ينهي حياة عروس بعد 10 أيام من حفل زفافها.. تفاصيل مؤثرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد