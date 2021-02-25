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محافظات

تطعيم 1724 من الكوادر الطبية بلقاح كورونا في الشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:25 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة، تم تطعيم ٦٦٦ فرد من الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه وصل بذلك إجمالي ما تم تطعيمهم بالمحافظة ١٧٢٤ من الكوادر الطبية، حيث تم تطعيم ٥٥٨ بمستشفيات العزل بالمحافظة، و٥٠٠ بمستشفيات الجامعة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالمستشفيات قبل التطعيم.


وأشار إلى أنه تم تطعيم ٤٣٦ فرد حتى الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.


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كما كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ١٢ منشأة بمركز أولاد صقر، و٣ منشآت منهم مصنع لمنتجات الألبان بمركز القنايات، ومنشأة بمركز مشتول السوق.


وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥٥٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٥٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والقنايات ومشتول السوق.

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