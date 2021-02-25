منتخبا الشباب والناشئين يختتمان اليوم المعسكر التدريبي المفتوح

يختتم اليوم الخميس منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان، ومنتخب مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر المعسكر التدريبي المفتوح الذى بدأت فعالياته يوم ٢٠ فبراير الجاري.





واستدعى جهاز منتخب ٢٠٠٦ ثمانية لاعبين بصفوف ناشئي الإسماعيلي على النحو الآتي: عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد أحمد رجب.





كما استدعى منتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ قائمة مكونة من ٩ لاعبين بنادي إنبي جاءت على النحو التالي:

خالد عبد العال محمد

محمد حمدى إبراهيم

أحمد رشدى شحات

أحمد محمد فتحي الشهير بميسى

أحمد نادر حواش

عمر رضا عبد المجيد

محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا

محمود فرحات السيد

علوان محمد أحمد



