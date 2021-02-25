يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

توصلت دراسة علمية وفقًا لموقع medicalxpress، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات ذات النوعية الرديئة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـ النوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت.









وأوضحت الدراسة أن المخاطر كانت عالية لاتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات رديئة الجودة، والتي تسمى حمية عالية نسبة السكر في الدم، متشابهة سواء كان الناس يعانون من أمراض قلبية وعائية سابقة أم لا.









وتمت متابعة مجموعة من 137851 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، و استخدم فريق البحث استبيانات غذائية لقياس المدخول الغذائي طويل المدى للمشاركين وتقدير مؤشر نسبة السكر في الدم.









كما صنف الباحثون المدخول الغذائي من الكربوهيدرات اعتمادًا على ما إذا كانت أنواع معينة من الكربوهيدرات تزيد من نسبة صنف الباحثون المدخول الغذائي من الكربوهيدرات اعتمادًا على ما إذا كانت أنواع معينة من الكربوهيدرات تزيد من نسبة السكر في الدم أكثر من غيرها.









وكان الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا أعلى بنسبة 20 في المائة من مؤشر نسبة السكر في الدم، وأكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة إذا كانوا يعانون من حالة قلبية موجودة مسبقًا، أو 20 في المائة أكثر عرضة له ما إذا حدث ذلك.









كانت هذه المخاطر أعلى أيضًا بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، ومع اتباع الشخص نظاما غذائيا منخفضا في كل من مؤشر نسبة السكر في الدم والحمل يكون أقل عرضة للإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.















