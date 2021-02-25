محافظ الدقهلية: رفع سيارات الإسعاف القديمة والمكهنة في طلخا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة التنسيق مع مرفق إسعاف الدقهلية للعمل على رفع عدد من سيارات الإسعاف القديمة المكهنة، والمركونة بشارع فريدة حسان بمدينة طلخا امام مرفق الإسعاف، ما يتسبب في تشوية مظهر المدينة ويعوق الحركة المرورية.





وأوضح رئيس مدينة طلخا في بيان، الخميس، أنه تم على الفور التواصل مع مسئولي مرفق الإسعاف ورفع سيارات الإسعاف المكهنة من الشارع المذكور وشن حملة نظافة بالشارع المشار إليه.



جدير بالذكر أنه سبق وأن أصدر محافظ الدقهلية توجيهاته للإدارة العامة لمرور الدقهلية للتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والأحياء لإخلاء الشوارع بالمدن والأحياء من كل السيارات القديمة المركونة بالشوارع والميادين، والتي تعوق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري، كما أنها حال سقوط الامطار تكون عائقا في كسح مياه الأمطار المتراكمة أسفلها خاصة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمدن على مستوى المحافظة.