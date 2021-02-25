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مرأة

أحلى من المحلات وبخطوات سريعة.. طرق مختلفة لعمل البيتزا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

تعد البيتزا من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك بخطوات سهلة، وإليكِ طريقة عمل البيتزا بخطوات بسيطة لأمهر الشيفات.


اقرأ أيضا | طريقة عمل صلصة البيتزا للشيف "أبو البنات"


بيتزا المشروم لشيف نجلاء الشرشابى
مكونات
ماء دافئ
ملعقة ملح
ملعقتان خميرة 
4 دقيق
رشة سكر
ربع زيت زيتون 
طماطم مقطعة
ثمرة فلفل مقطعة
صلصة
مشروم مقطع
جبن 

طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.

- في وعاء عميق أخلطي الدقيق والملح ، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- قومي بدعك العجينة على سطح صلب وكوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.

- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة و إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.


بيتزا للحمة
مقادير طريقة عمل بيتزا باللحمة للشيف أميرة شنب
¼2 كوب دقيق
¼ كوب زيت نباتي
300غ لحم بقري مقطع
2 بصل
1 فلفل أخضر
4 فص ثوم
1 طماطم مسلوقة
كوب جبن موزاريلا مبروشة
كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زيتون أسود مقطع
ملعقة كبيرة أوريغانو
½1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
½1 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب ماء دافىء


طريقة عمل بيتزا باللحمة في المنزل
1- لعمل العجين: في وعاء عميق ضعي الطحين ثم أضيفي عليه الحليب، السكر، الخميرة الفورية، ورشة ملح وقومي بالخلط.

2- أضيفي عليهم الزيت وقومي بالخلط ثم أضيفي الماء واعجني لحين الحصول على قوام العجين المناسب.

3- اتركي العجين ترتاح بمكان دافىء لمدة ساعة.

4- في هذه الأثناء قومي بتقطيع المكونات: (البصل، الفلفل، الثوم).

5- سخني الزيت في مقلاة ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي قليلًا ثم أضيفي اللحم وأعيدي التقليب.

6- بعد أن يتغير لون اللحم أضيفي الملح والفلفل الأسود وقومي بالتقليب.

7- أضيفي الماء واتركيهم على النار حتى تمام نضج اللحم.

8- بعد اختمار العجين افرديها على سطح مرشوش بالطحين.

9- ضعي العجين بصينية مدهونة بالزيت.

10- اصنعي بها ثقوبًا بالشوكة ثم ضعى الصلصة والمكونات.
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