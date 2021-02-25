أحلى من المحلات وبخطوات سريعة.. طرق مختلفة لعمل البيتزا

تعد البيتزا من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك بخطوات سهلة، وإليكِ طريقة عمل البيتزا بخطوات بسيطة لأمهر الشيفات.
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بيتزا المشروم لشيف نجلاء الشرشابى
مكونات
ماء دافئ
ملعقة ملح
ملعقتان خميرة
4 دقيق
رشة سكر
ربع زيت زيتون
طماطم مقطعة
ثمرة فلفل مقطعة
صلصة
مشروم مقطع
جبن
طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.
- في وعاء عميق أخلطي الدقيق والملح ، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قومي بدعك العجينة على سطح صلب وكوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.
- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة و إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.
بيتزا للحمة
مقادير طريقة عمل بيتزا باللحمة للشيف أميرة شنب
¼2 كوب دقيق
¼ كوب زيت نباتي
300غ لحم بقري مقطع
2 بصل
1 فلفل أخضر
4 فص ثوم
1 طماطم مسلوقة
كوب جبن موزاريلا مبروشة
كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زيتون أسود مقطع
ملعقة كبيرة أوريغانو
½1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
½1 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب ماء دافىء
طريقة عمل بيتزا باللحمة في المنزل
1- لعمل العجين: في وعاء عميق ضعي الطحين ثم أضيفي عليه الحليب، السكر، الخميرة الفورية، ورشة ملح وقومي بالخلط.
2- أضيفي عليهم الزيت وقومي بالخلط ثم أضيفي الماء واعجني لحين الحصول على قوام العجين المناسب.
3- اتركي العجين ترتاح بمكان دافىء لمدة ساعة.
4- في هذه الأثناء قومي بتقطيع المكونات: (البصل، الفلفل، الثوم).
5- سخني الزيت في مقلاة ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي قليلًا ثم أضيفي اللحم وأعيدي التقليب.
6- بعد أن يتغير لون اللحم أضيفي الملح والفلفل الأسود وقومي بالتقليب.
7- أضيفي الماء واتركيهم على النار حتى تمام نضج اللحم.
8- بعد اختمار العجين افرديها على سطح مرشوش بالطحين.
9- ضعي العجين بصينية مدهونة بالزيت.
10- اصنعي بها ثقوبًا بالشوكة ثم ضعى الصلصة والمكونات.