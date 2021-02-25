أحلى من المحلات وبخطوات سريعة.. طرق مختلفة لعمل البيتزا

تعد

لأمهر الشيفات.

بيتزا المشروم لشيف نجلاء الشرشابى



مكونات



ماء دافئ

ملعقة ملح

ملعقتان خميرة

4 دقيق

رشة سكر

ربع زيت زيتون

طماطم مقطعة

ثمرة فلفل مقطعة



صلصة

مشروم مقطع

جبن





طريقة التحضير



- في وعاء اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.





- في وعاء عميق أخلطي الدقيق والملح ، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.





- قومي بدعك العجينة على سطح صلب وكوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.





- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة و إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.