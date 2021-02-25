تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة.









ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.









كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، أحيانا، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.