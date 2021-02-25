مصر تدعم مقترحا سودانيا بشأن سد النهضة.. الأمير محمد بن سلمان يجري جراحة ناجحة.. وبايدن يلغي قيود ترامب على الهجرة.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

تجدد المواجهات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في الناصرية

ميليشيات إثيوبية تتعدى على أراضي مزارعين سودانيين

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن

البرتغال ترشح جوتيريش لولاية ثانية في منصب الأمين العام للأمم المتحدة









أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، تأييد مصر لمقترح السودان بشأن وساطة رباعية دولية في مفاوضات سد النهضة، واهتمت بإجراء ولي العهد السعودي جراحة ناجحة بالرياض، كما تابعت المواجهات بين الأمن ومتظاهرين في الناصرية بالعراق.









في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن مصر رحبت وأيدت مقترحات السودان بشأن ملف سد النهضة خلال زيارة ألفونس نتومبا، منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونجو للاتحاد الأفريقي إلى القاهرة.









وأضاف المتحدث أن القاهرة أكدت للوفد الكونجولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل، بجانب الاتحاد الأفريقي، كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدمًا، ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق في أقرب فرصة.









وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعدما عانى من التهاب الزائدة الدودية، حيث غادر المستشفى بصحة جيدة.









وذكرت صحيفة "الخليج" أن الصدامات عادت تتجدد بين المتظاهرين وقوات الأمن، أمس الأربعاء، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، فيما ذكرت مصادر أمنية أن المواجهات أوقعت 32 عنصرًا في القوات الأمنية، و17 من المتظاهرين، في حين اعتقلت القوات الأمنية ستة إرهابيين، بينهم امرأتان في محافظات كركوك ونينوى والأنبار.









وكان مصدر أمني في ذي قار، قال إن «المتظاهرين قاموا باستخدام الحجارة لقطع الطرق، الأمر الذي أدى إلى تدخل القوات الأمنية، وبالتالي حصلت الصدامات بين الجانبين»، وأضاف أن «المتظاهرين قاموا بقطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية».





وقالت صحيفة "البيان" إن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، استقبل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.









وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن، وتدعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده.









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن ميليشيات إثيوبية مسلحة أطلقت أعيرة نارية على عمال ومزارعين سودانيين داخل الأراضي السودانية، ما أدى إلى فرار العشرات منهم عند منطقة الكردية الحدودية.









وأوضحت مصادر إعلامية أن ميليشيات إثيوبية أطلقت النار على المزارعين السودانيين لحظة دخولهم منطقة الفشقة، كما أقدمت الميليشيات المسلحة والمزارعون الإثيوبيون على حصاد الذرة في المساحات المزروعة داخل الأراضي السودانية بإسناد الميليشيات لقبيلتين من الأمهرا.









دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ألغى القيود التي وضعها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على منع دخول العمال الأجانب ومقدمي طلبات الإقامة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية العمالة الأمريكية. وقد تعهد بايدن بإلغاء العديد من سياسات ترامب الصارمة للهجرة، وطالب ناشطون برفع التعليق على منح تأشيرات الإقامة والعمل المؤقت، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 31 مارس.









ونقلت "الاتحاد" عن الولايات المتّحدة تحذيرها إيران من أنّ صبرها على وشك النفاد بسبب عدم ردّ طهران حتّى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات أمريكية-إيرانية مباشرة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.









وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إنّ "صبرنا له حدود!"، وأضاف أنّ العودة إلى "فرض قيود على برنامج إيران النووي يمكن التحقّق منها ودائمة" تمثّل "تحدّيًا ملحًّا".









وبحسب "البيان"، رشحت الحكومة البرتغالية رسميا أنطونيو جوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية.









وكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، أمس الأربعاء، عبر "تويتر"، أن جوتيريش سيؤدي مهامه "بحيادية وكفاءة وقدرة على الحوار"، وأوضح كوستا أنه أرسل خطاب ترشيح إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.