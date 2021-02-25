ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحف الإماراتية: العلاقات الإماراتية الكويتية مثال يقتدى به في العلاقات العربية - العربية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تناولت الصحف الإماراتية اليوم الخميس مشاركة الإمارات لدولة الكويت احتفالاتها بيومها الوطني الـ 60، مبرزة ترابط البلدين بجذور تاريخية وروابط أصيلة توثق التضامن الأخوي الذي يميز علاقاتهما، ويشكل مثالا يقتدى به في العلاقات العربية - العربية، إضافة إلى دور القيادات العربية والقادة في بناء جسور المحبة والتعاون والأخوة.

وأكدت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "شراكة ووحدة مصير" حرص قيادتي البلدين على تلاحم الصف العربي، وتعزيز مسيرة العمل في البيت الخليجي؛ بما يخدم ازدهار شعوب المنطقة، ويعزز عوامل التنمية، ويحقق الأمن والاستقرار، ويرص الصفوف في مواجهة التحديات الخارجية.

وأضافت أن يومها الوطني الستين يعد شاهدًا على نهضة تنموية استطاعت الكويت تحقيقها، حيث لم توقفها تحديات، قائلة "ها هي اليوم تشهد الكويت عهدًا جديدًا لمسيرتها المباركة من البناء والإنجاز، وتوحيد الصف العربي والخليجي، منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، خلفًا للأمير الراحل «أمير الإنسانية» صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأوضحت أن الإمارات والكويت نموذج على التعاون الدائم؛ لضمان حماية مصالح الشعوب، ورؤيةٌ مشتركةٌ حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، بما ينعكس على حجم التطور في العلاقات السياسية وتكاملية الاقتصاد ووحدة المصير والهدف.

ومن جانبها، قالت صحيفة البيان تحت عنوان "اعتزاز إماراتي وفرح كويتي" إن التعاضد الأخوي الذي يميز علاقات الإمارات والكويت، يشكل مثالًا يقتدى في العلاقات العربية - العربية، وفي دور القيادات العربية والقادة في بناء جسور المحبة والتعاون والأخوة، مضيفة أن الإمارات تشارك اليوم الكويت، بروح المحبة والوفاء، احتفالاتها بيومها الوطني الستين، في تأكيد على مستوى العلاقات الأخوية، والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، اللذين وحّدهما الانتماء والتاريخ المشترك، وتعززت شراكتهما بالتنسيق والحوار الصادق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

2020 كان عاما استثنائيا في العلاقات المصرية الكويتية.. سفيرنا بالكويت: مصر حجر الزاوية في أمن المنطقة واستقرارها.. وأزمة كورونا أكدت صلابة العلاقات بين البلدين الشقيقين

تسلمها حاكم دبي.. رسالة من أمير الكويت إلى رئيس الإمارات

السيسي : نقدر جهود الكويت والسعودية في تحقيق المصالحة والتضامن العربي

بعد لقاء السيسي ووزير الخارجية الكويتي.. برلماني: مصر تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية

إعلامية: مصر والكويت ضمانة استقرار المنطقة من الخليج إلى المحيط

الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ 60.. سفير بكين: العلاقات الصينية الكويتية تمر بأفضل مراحلها.. جائحة كورونا أثبتت أن الصين صديقة للكويت

ترشيحاتنا

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

سعر الذهب اليوم الخميس 25 فبراير 2021

لغياب الزوج 6 أشهر بدون عذر.. قانون الأحوال الشخصية يعطى الزوجة حق طلب الطلاق

شاهد.. الإمارات تعرض سفينتين حربيتين في معرض نافدكس 2021

ريهام سعيد تثير جدل جمهورها على إنستجرام برسالة غريبة.. شاهد

طقس السعودية.. غيوم وضباب ورياح على وسط وشرق المملكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد