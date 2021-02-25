استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، الخميس، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





موقع صدى البلد





تستهدف 16 مليون طفل.. وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل





بوابة الأهرام





الحكومة توافق على اتفاق تمويل مع البنك الدولي لإعادة الإعمار تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء





موقع اليوم السابع





مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة





بوابة أخبار اليوم





خاص "التعليم" تنتهى من طباعة أوراق امتحانات النقل الفصل الدراسي الأول





رئيس هيئة الأنفاق: القطار الكهربائي في مرحلة التشطيبات





موقع الشروق

الحكومة بدء تطعيم المواطنين لقاح كورونا خلال الصف الأول من مارس









بوابة الأهرام





منتخب شباب الطائرة يتوج بلقب أفريقيا للمرة الخامسة ويتأهل لكأس 2021





سكاي نيوز





الخارجية الأمريكية: صبر واشنطن على إيران له حدود





روسيا اليوم





موسكو تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب نافالني بالسيرك والعمل المخطط له سلفا