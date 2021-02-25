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أخبار العالم

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور لبنان قريبا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:39 ص
قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي
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قسم الخارجي
نقل موقع حزب "القوات اللبنانية" عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إعلانه أنه سيزور لبنان قريبًا، مضيفًا أن "الأمريكيين ممتنين للدولة اللبنانية، لأنها تستضيف حوالى مليون ونصف لاجئ سوري".

وتلقى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، دعوة من السفيرة اليونانية لدى بيروت كاترين فونتولاكي، لزيارة اليونان في العاشر من مارس المقبل. 

واطلع الوزير اللبناني على بعض التفاصيل حول الاجتماع الذي عقد في أثينا وحضره وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر والسعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وفرنسا.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اللبناني اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان. 

يأتي ذلك فيما اعتصم ناشطون من الحراك المدني في لبنان وأهالي الموقوفين في احتجاجات طرابلس الأخيرة، الأربعاء، أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف بالعاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، أن حالات من الغضب سادت بين أهالي موقوفي أحداث طرابلس والبقاع أمام المحكمة العسكرية، بعد قرار تأجيل جلسات الاستجواب التي كانت مقررة اليوم مع الموقوفين وتأجيلها إلى غد الخميس.

وصاحب الاحتجاج، تعزيزات أمنية مكثفة، بعد أن أغلق المحتجون طريق المتحف في الاتجاهين بالأسلاك الشائكة.
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