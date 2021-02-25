ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مروان بابلو يشعل السوشيال ميديا بأغنية غابة.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:48 ص
مروان بابلو
مروان بابلو
Advertisements
آيه عاطف
أشعل الرابر مروان بابلو، السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرحه أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "غابة" ويعد هذا هو العمل الأول له بعد الاعتزال.

وكان قد أعلن مروان بابلو في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له.
 
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد يهنئ نادي الزمالك بمرور 110 سنوات على تأسيسه

عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

الجمهور يتغزل في الإسكندرية.. ومغردون: النفسية بترتاح أمام البحر

بسبب إطلالتها الساحرة.. ياسمين صبري تتصدر تويتر

هات قلبي وروحي.. جمهور السوشيال ميديا يتغزل بالإسكندرية فى الشتاء

فيديو جراف.. تاب إلى الله ثم عاد للغناء.. مروان بابلو يثير حيرة الجمهور

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

عايزين من سموحة إيه.. فرج عامر يفتح النار على التحكيم

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق

هل يقع الطلاق على الورق دون التلفظ به للحصول على معاش والدى المتوفى؟

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد