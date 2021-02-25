توضيح جديد من وزير التعليم بشأن تقييم طلاب الدبلومة الأمريكية

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العديد استفسارا من أولياء الأمور الطلاب المصريين المقيمين بالخارج وفي نفس الوقت مقيدين على مدارس مصرية.





حيث تمثل هذا الاستفسار في التساؤل عن : هل ستحسب لهؤلاء الطلاب الدارسين بنظام الدبلومة الأمريكية تحديدا، نتيجة امتحان السات الذين امتحنوه فى خارج مصر ، ليتمكنوا من دخول الجامعات المصرية بهذه النتيجة.





ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب قائلا : لا ، بل تحسب "فقط" لمن هو مسجل في مدرسة بالخارج ومقيم بصفة دائمة في الخارج.





وأضاف وزير التربية والتعليم : عدا هذا ننصح طلاب الدبلومة الأمريكية المصريين بأن يخوضوا الامتحانات المصرية البديلة للسات في مصر خلال فترة السماح.





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية ، الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية.





وقال وزير التربية والتعليم ان هناك فترة سماح لمدة 6 شهور من 15 فبراير 2021 حتى 15 اغسطس 2021 لطلاب G11 , G12 وليس بأثر رجعي.





وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يعتد بامتحانات السات بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب G11,G12 بالـ Matching أو الــ super matching عبر نظم التقييم المختلفة.





ويمكن لمن يهمه الأمر الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي:

https://est.moe.gov.eg