9 ملايين دولار حجم صادرات الأثاث المصري للدول الأفريقية في 2020

قالت نهى نهاد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن صادرات القطاع للدول الأفريقية شهدت ارتفاعا خلال 2020، حيث سجلت نحو 9 ملايين دولار في مقابل 8 ملايين دولار خلال 2019 بنمو 12.5%.





وأوضحت نهى نهاد في بيان، اليوم الخميس، أن أكبر الأسواق الافريقية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات القطاع هما كينيا ونيجيريا.





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وأكدت أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سوف يساهم في زيادة حجم وقيم الصادرات لتلك الأسواق، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، منوهة إلى ضرورة أن يرتبط ذلك بوجود إعفاءات وتسهيلات لمنتجات الأثاث المصدرة.





وعن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة، أشارت إلى أنه جار الإعداد حاليا لعقد لقاءات ثنائية بين شركات الأثاث المصرية وعدد من المشتريين من دول مختلفة، ومنها دول عربية وأفريقية يأتي على رأسها "السعودية والإمارات وكينيا".





وذكرت أن هناك العديد من الدول التي يسعى المجلس لزيادة الصادرات لها في ظل وجود فرص كبيرة أمام منتجات القطاع، وتتمثل في "سلطنة عمان، السعودية، العراق، السودان، كينيا، نيجيريا، كازاخستان، أوزبكستان، تنزانيا، المغرب، الكويت، البحرين، الأردن، لبنان، اليونان، الإمارات، قبرص، بريطانيا، إيطاليا، غانا، أوغندا، أمريكا، كندا".