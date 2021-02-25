فرصة لنمو القطاع.. الصناعات الهندسية تشكل فريق عمل لمبادرة حياة كريمة

وقال إن فريق العمل يتابع ويتواصل مع الشركات من أجل تسهيل عمليات تسجيل البيانات وحصر الطاقات الموجودة في المصانع المختلفة، وكذلك حل أي معوقات تواجه المصانع والشركات أعضاء الغرفة.





اقرأ أيضا:





وأكد أن المبادرة تعد فرصة ذهبية لمعظم قطاعات الغرفة، خاصة في ظل توجيه القيادة السياسية للاعتماد على المنتج المحلي في عملية إعادة تأهيل وتطوير القرى.

وأوضح أن جميع مكونات ومنتجات التى ستساهم بها المصانع المحلية ستكون من الصناعة الوطنية ،ما يجعل من تلك المبادرة فرصة لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلي عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.