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اقتصاد

فرصة لنمو القطاع.. الصناعات الهندسية تشكل فريق عمل لمبادرة حياة كريمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن تشكيل فريق عمل داخل الغرفة خاص بمبادرة “حياة كريمة” والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الاكثر فقراً بمختلف المحافظات.

وقال إن فريق العمل يتابع ويتواصل مع الشركات من أجل تسهيل عمليات تسجيل البيانات وحصر الطاقات الموجودة في المصانع المختلفة، وكذلك حل أي معوقات تواجه المصانع والشركات أعضاء الغرفة.


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وأكد أن المبادرة تعد فرصة ذهبية لمعظم قطاعات الغرفة، خاصة في ظل توجيه القيادة السياسية للاعتماد على المنتج المحلي في عملية إعادة تأهيل وتطوير القرى.

وأوضح أن جميع مكونات ومنتجات التى ستساهم بها المصانع المحلية   ستكون من الصناعة الوطنية ،ما يجعل من تلك المبادرة فرصة  لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلي عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.

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