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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، الخميس، حكمها بمعاقبة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مباحث ههيا، من ضبط "محمد ر" و" محمد م" عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 73 تذكرة من مخدر الهيروين، وسلاح ناري فرد خرطوش، ودراجة بخارية توك توك.

وجرى التحفظ على المتهمين وإحالتهم إلى نيابة ههيا، التي قررت احالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 12891 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ههيا التي أصدرت حكمها المتقدم. 
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