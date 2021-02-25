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محافظات

مياه الفيوم: دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:11 ص
دورة تدريبية
دورة تدريبية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
 قامت الإدارة العامة للتدريب بتنفيذ دورات تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى وذلك بمقر إدارة التدريب بمحطة العزب الجديدة برعاية  اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.


أكد اللواء مهاب الأمير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أن القطاع يسير بخطى ثابته نحو تطوير الأداء ورفع كفاءة كافة العاملين داخل الشركة واستثمار العنصر البشري أفضل استثمار من أجل الحصول على خدمة جيدة تناسب ذوق المواطن الفيومى وتلبى رغباته واحتياجاته وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية تناسب تخصصات كل العاملين وذلك في ظل وجود جائحة كورونا والتى يتم التعامل معها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى


أضاف الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب أنه تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى بمركز تدريب االعزب وطرق معالجتها حيث تم عرض مكونات مياه الصرف الصناعي وعرض القوانين المنظمة لعمل الصرف الصناعي وقد قام بالتدريب الدكتور خالد عرفه مدير عام الصرف الصناعى بالشركة.


وتعرضت محافظة الفيوم اليوم لأمطار خفيفة لمدة 10 دقائق، أعقبها سطوع الشمس  على المحافظة، واختفاء السحب التى كانت تغطى سماء المحافظة .

وتشهد محافظة الفيوم ، طقسا  مشمسا على جميع مراكز  وقرى المحافظة .


مياه الفيوم: دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى
مياه الفيوم: دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى
مياه الفيوم: دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى
مياه الفيوم: دورة تدريبية حول التخلص من المكونات الضارة للصرف الصناعى
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