الجمهور يطارد ميريهان حسين.. لهذا السبب





ودائمًا ما تثير ميريهان، الجدل حولها من خلال ملابسها الجريئة، التي تُغضب عددا كبيرا من متابعيها.



يذكر أن حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها في حفل زفاف الفنان نادر حمدي.

ولفتت ميريهان حسين الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية ويعتبر من أبرز صيحات موضة شتاء 2021.

تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها صورة لها بفستان جرئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.