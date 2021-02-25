بفستان أسود.. نهال عنبر تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت نهال عنبر في الصورة بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مما أثار إعجاب متابعيها.





وتشارك نهال عنبر في مسلسل "حتة مني" الذي يعد العمل الأول الذي يجمع الفنانة نهال عنبر والهام شاهين منذ 18 سنة بعد مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "نجمة الجماهير"، الذي تم عرضه في 2003.





وأوضحت نهال عنبر، خلال لقائها مع الإعلامية بوسى شلبي عبر تطبيق "إنستجرام"، أن الفنانة إلهام شاهين تقدم دورها في المسلسل بأداء رائع وإحساس عالي بتفاصيل الشخصية، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش قضايا تهم النساء ويمس جزء من مشاكلهن وهو سبب تسميته بـ"حتة مني".





وأشارت نهال إلى أنها تلعب دور الصديقة المقربة للفنانة إلهام شاهين خلال أحداث المسلسل، وتحاول أن تشاركها فى كل مشاكلها ومساعدتها على الخروج منها.





وأكدت نهال أنها متفائلة بالعمل بشكل كبير خاصة أن تجربة تقديم 5 قصص مختلفة في نفس المسلسل حققت نجاحات جيدة، وهو نفس قالب مسلسل "حتة مني".