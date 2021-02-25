أستاذ مناهج: الامتحان المجمع هدفه تقليل تردد الطالب على المدرسة لتخطي كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج، إن الدولة المصرية نجحت فى تخطى أزمة كورونا على المستوى التعليمى والمستوى قبل الجامعى والجامعى، لافتة إلى أن كل الشواهد أكدت أن التعلم الإلكترونى كان له دور كبير فى تخطى الأزمة، موضحة أنه يجب الاستعداد من خلال الامتحانات الاسترشادية.





وأضافت أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب التزام الهدوء خلال الامتحانات والتأكد من أن الدولة حريصة على مصلحة الطلبة وحل المشكلات، مشيرة إلى أن الامتحان المجمع سيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة فى ورقة واحدة تكون خلال 3 ساعات وفقًا لكل مرحلة دراسية.





وأوضحت أنه الامتحان المجمع سيكون شاملا لكل المواد فى ورقة واحدة، وذلك تسهيلًا على الطلبة ولتقليل احتكاك الأطفال والطلبة مع بعضهم البعض، منوهة أن طلاب المرحلة الإعدادية سيخضعون للامتحانات فى الصيف خاصة وأن نشاط فيروس كورونا يقل فى الصيف.





وأشار إلى أنه تم تغيير القرار وأصبح امتحان طلبة الإعدادية فى يوم 7 مارس القادم بنظام الامتحان المجمع، ونسبة النجاح ستكون من 50% ولن تضاف من المجموع النهائى.



